Ученые выяснили, как избежать развития диабета

Группа учёных из двух австралийских университетов провели исследование, благодаря которому вывели способ снижения риска развития диабета второго типа.

Добровольцами в эксперименте выступило 15 человек. Они принимали любую пищу, составляющую их привычный ежедневный рацион, но с одним ограничением: питаться можно было в один из двух периодов, с 8 до 17 часов или с 12 дня до 21 вечера. В остальное время им было разрешено пить только обычную воду. В течение дня у исследуемых замеряли содержание глюкозы в крови.

В результате исследований специалисты пришли к выводу, что для контроля уровня сахара, профилактики диабета и улучшения метаболизма вовсе не обязательно навсегда отказываться от любимых продуктов, а достаточно лишь употреблять их в девятичасовой приём пищи, когда организм наиболее способен к пищевой нагрузке. Также подчёркивается, что итоги эксперимента не являются обязательной рекомендацией и нуждаются в ряде дополнительных исследований.