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Ученые выяснили, как избежать развития диабета

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Группа учёных из двух австралийских университетов провели исследование, благодаря которому вывели способ снижения риска развития диабета второго типа.

Группа учёных из двух австралийских университетов провели исследование, благодаря которому вывели способ снижения риска развития диабета второго типа.

Добровольцами в эксперименте выступило 15 человек. Они принимали любую пищу, составляющую их привычный ежедневный рацион, но с одним ограничением: питаться можно было в один из двух периодов, с 8 до 17 часов или с 12 дня до 21 вечера. В остальное время им было разрешено пить только обычную воду. В течение дня у исследуемых замеряли содержание глюкозы в крови.

В результате исследований специалисты пришли к выводу, что для контроля уровня сахара, профилактики диабета и улучшения метаболизма вовсе не обязательно навсегда отказываться от любимых продуктов, а достаточно лишь употреблять их в девятичасовой приём пищи, когда организм наиболее способен к пищевой нагрузке. Также подчёркивается, что итоги эксперимента не являются обязательной рекомендацией и нуждаются в ряде дополнительных исследований.

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