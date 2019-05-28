Ученые выяснили, что свет ночью вредит земноводным

Свет в ночное время суток может приносить пользу людям, но он оказывает пагубное влияние на популяции амфибий. Об этом говорится в новом исследовании Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне.

«Исследования по влиянию светового загрязнения на окружающий мир в последнее время стали невероятно популярными», – сообщила доцент кафедры биологических наук Бингемтонского университета Джессика Хуа. «Трудно найти какое-либо место на Земле, на которое не влияет даже минимальное световое загрязнение. Однако мы обнаружили пробел в этих научных работах – оказалось, что в настоящее время мало что известно о том, как световое загрязнение воздействует на земноводных. Поскольку амфибии чувствительны к изменениям окружающей среды, специалисты создали превосходные модели для изучения того, как загрязнение любого типа может влиять на другие виды».

Хуа вместе с аспиранткой Грассен Шидемантл и студентом бакалавриата Дилланом Мэй подвергли древесных лягушек двум типам антропогенного освещения: усиленному дневному освещению и искусственному освещению ночью (ИОН). Они обнаружили, что успешность вылупления головастиков снижает не только интенсивное дневное освещение, но и ИОН. Помимо всего прочего, головастики, которые выращивались при воздействии ИОН, были крупнее, менее активнее, более чувствительны к загрязнению дорожной солью и имели больше паразитов.

«Самая важная информация, которую мы узнали из этого исследования, связана с тем, что воздействие света ночью может сделать амфибий более восприимчивыми к влиянию дополнительных факторов стресса, таких как дорожная соль и паразиты», – отметила Шидемантл. «Эти факторы широко распространены, поэтому с ними приходится сталкиваться многим земноводным. Однако сам по себе свет ночью не может оказывать слишком негативного влияния на существ, но, поскольку в дикой природе амфибии редко сталкиваются только с одним стресс-фактором, сочетание светового загрязнения с солью или паразитами может оказать негативное воздействие на их популяции».

Шидемантл изучает вопрос о том, как световое загрязнение влияет на другие организмы в водно-болотных экосистемах, с которыми могут взаимодействовать амфибии, такие как личинки стрекозы, являющиеся наиболее распространенными хищниками на головастиков. В этом году она получила грант от Национального научного фонда для дальнейшего изучения воздействия светового загрязнения на земноводных.

«Очень важно понимать, как люди влияют на дикую природу, чтобы мы могли принимать более ответственные решения в таких видах деятельности, как урбанизация и строительство», – заявила Шидемантл. «Кроме того, вполне вероятно, что эти негативные эффекты от светового загрязнения распространяются не только на амфибий – воздействие на земноводных может оказывать косвенное влияние на другие организмы, с которыми амфибии взаимодействуют в своей экосистеме».

Статья под названием «Влияние интенсивного освещения днем и искусственного освещения ночью на организмы и их восприимчивость к абиотическим и биотическим стресс-факторам» была опубликована в журнале Environmental Pollution.