Ученые создали компьютерную игру, снижающую тягу к сахару

Исследователями из США был разработан когнитивный игровой проект, помогающий снизить употребление сахара. Во время его тестирования специалисты смогли подтвердить, что он позволяет избавиться от лишних килограмм.

Ученые осуществили масштабное исследование, желая выяснить, как когнитивные игры способны повлиять на аппетит. В результате они создали игровой проект под названием «Диета DASH», ставший крайне эффективным методом для борьбы с желанием скушать побольше сладкого. Он не только позволял людям избавиться от вредной привычки, но и способствовал снижению веса.

В эксперименте участвовали 109 добровольцев, которые имели лишний вес и очень любили перекусить чем-нибудь сладким. В результате большая часть из них смогла избавиться от зависимости. Исследователи отмечают, что разработанная ими игра сможет стать надежным помощником в борьбе с лишними килограммами.