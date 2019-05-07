Ученые разработали чемодан и приложение для помощи слепым людям перемещаться по аэропорту

Исследователи из Университета Карнеги Меллона (CMU) отмечают, что «умный» чемодан, способный предупреждать пользователей о возможных столкновениях с препятствиями, и приложение для смартфонов, позволяющее находить дорогу, могут помочь людям с нарушениями зрения безопасно и без посторонней поддержки перемещаться по терминалам аэропорта.

Чемодан на колесиках способен издать предупреждающие звуковые сигналы, если пользователь вот-вот столкнется с пешеходом или другим препятствием, а навигационное приложение может предоставить пошаговые аудиоинструкции о том, как добраться до выхода на посадку, в комнату отдыха или ресторан. Оба показали высокую эффективность в исследовательских опытах, проведенных в международном аэропорту Питтсбурга.

Исследователи собираются представить результаты своей работы на CHI 2019, в рамках соответствующей конференции, которая пройдет 4-9 мая в Глазго, Шотландия.

Университет Карнеги Меллона и Международный аэропорт Питтсбурга являются партнерами в разработке новых систем и технологий для улучшения впечатлений путешественников и функционирования воздушной гавани.

«Несмотря на недавние усилия по улучшению доступности терминалов в аэропортах, в них по-прежнему трудно ориентироваться людям с нарушениями зрения», – отметил Чиеко Асакава, профессор IBM в Институте робототехники CMU и сотрудник IBM Research. Персонал аэропорта и авиакомпании может помочь им добраться до выхода на посадку, но обычно незрячие пассажиры не способны самостоятельно исследовать терминал и использовать все его удобства, как это могут здоровые люди.

«Когда у вас появляется пяти- или шестичасовой перерыв между полетами и вам нужно что-нибудь съесть или воспользоваться уборной, то сразу же возникают проблемы», – сообщил слепой путешественник, который был включен в фокус-группу в рамках исследования. «Было бы замечательно иметь возможность вставать и двигаться, а также делать то, что вам нужно без посторонней помощи».

По словам Криса Китани, доцента Института робототехники, все больше аэропортов устанавливают Bluetooth-маяки, которые можно использовать для навигации внутри помещений, но часто они используются, чтобы улучшить обслуживание зрячих путешественников, а не помочь слепым людям.

Он и его коллеги задействовали NavCog, приложение для смартфонов, использующее Bluetooth-маяки, в международном аэропорту Питтсбурга. Приложение, разработанное CMU и IBM для помощи слепым людям самостоятельно ориентироваться по местности, ранее было развернуто в университетских кампусах и в торговых центрах. Они изменили его для использования в аэропортах, где имеются чрезвычайно широкие коридоры и движущиеся дорожки. В рамках этого проекта сотрудники воздушной гавани установили сотни маяков по всему объекту.

«Часть нашего обязательства перед общественностью включает в себя обеспечение надлежащими услугами всех людей. К тому же мы модернизируем наш объект на будущее», – заявила генеральный директор международного аэропорта Питтсбурга Кристина Кассотис. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с такими замечательными исследователями из Университета Карнеги Меллона. Использование технологий мирового уровня в нашем аэропорту является символом трансформации Питтсбурга».

Приложение дает аудио указания пользователям. Оно опирается на карту терминала, на которой размещены комнаты отдыха, рестораны, ворота, входы и кассы.

Десять слепых людей успешно протестировали приложение на iPhone 8, обходя большие открытые пространства терминала, эскалаторы и движущиеся дорожки и совершив лишь небольшие ошибки. Большинство пользователей смогли добраться до кассы за три минуты, а пройти через терминал примерно за шесть минут. От ворот до уборной они дошли за одну минуту, а до ресторана – за четыре.

Приложение NavCog для iPhone можно скачать совершенно бесплатно в App Store и пользоваться им в Международном аэропорту Питтсбурга. Программа работает в зоне продажи билетов наземного терминала, а также в залах и центральном ядре терминала воздушной области.

Другая группа, в том числе исследователи из Токийского университета и Университета Васэда в Токио, разработали интеллектуальный чемодан, названный BBeep, для решения другой проблемы, с которой слепые сталкиваются в аэропортах – навигации в толпе. Вспомогательная система имеет камеру для отслеживания пешеходов на пути пользователя и предупреждает его, когда существует вероятность столкновения.

«Зрячие люди обычно расступаются перед слепым человеком, – отмечает Асакава, который ослеп в 14 лет. «Однако это происходит не всегда, поскольку они могут смотреть на свой смартфон, разговаривать с другими или глядеть в другую сторону. Тогда то и происходят столкновения».

BBeep помогает расчистить путь. Он является расширенным механизмом обнаружения, выявляющим изменения в текстуре пола. Чемодан может также подать сигнал тревоги, когда столкновение неизбежно, предупреждая не только пользователя, но и людей в округе, давая им шанс уступить проход слепому. Серия звуковых сигналов начинается за пять секунд до столкновения. Частота звуковых сигналов увеличивается каждые 2,5 секунды. Когда столкновение неизбежно, BBeep издает звук остановки, побуждая слепого пользователя немедленно остановиться.

На испытаниях в аэропорту шесть слепых участников катили BBeep одной рукой и использовали белую трость в другой, маневрируя в людных местах. Им было предложено пройти пять одинаковых маршрутов в трех режимах: в первом чемодан не давал предупреждений, во втором предупреждения могли слышать только пользователи через гарнитуру, а в третьем предупреждения воспроизводились через динамик. Исследователи следили за каждым участником, чтобы убедиться, что никто из них не пострадал.

Ученые заявили, что режим с включенным динамиком оказался наиболее эффективным как в уменьшении количества пешеходов, подверженных риску неизбежного столкновения, так и в уменьшении количества пешеходов на пути пользователя.

«Люди замечали, что я приближался, и тут же уходили в сторону, освобождая мне дорогу», – заявил один из пользователей.