Ученые рассказали о воздействии космических путешествий на суставы

Новое исследование, проведенное больницей Генри Форда на мышах, находившихся на борту российского космического корабля, может ответить на интригующий вопрос, который наверняка заинтересует будущих астронавтов: способны ли космические путешествия навредить нашим суставам?

Исследователи обнаружили ранние признаки разрушения хряща у мышей, предположив, что сниженные биомеханические силы, наблюдаемые в рамках космического полета, негативно действуют на костно-мышечную систему.

Несмотря на то, что эту находку преждевременно переводить на людей, это первое исследование подобного рода, которое можно добавить в общую копилку работ, рассказывающих о влиянии космических полетов на здоровье живого организма. Исследования показали, что жизнь и работа в космосе приводит ко многим изменениям в организме человека, включая его иммунную систему, кровяное давление и форму глаз.

Исследование опубликовано в интернет-издании Microgravity, входящем в состав издательской группы Nature Partner Journals.

Джейми Фицджеральд, кандидат наук, глава скелетно-мышечной генетики в отделении ортопедической хирургии больницы Генри Форда и ведущий автор исследования, отмечает, что доказательства разрушения суставного хряща у мышей были очень «явными».

«Мы считаем, что это ухудшение связано с пропажей нагрузки, вызванной нехваткой гравитации в космосе», – заявляет ученый. «Если бы это произошло с людьми и длилось продолжительный период времени, то привело бы к серьезным проблемам с суставами».

Исследователи предполагают, что поскольку биомеханические силы в космосе отличаются от аналогичных на Земле, происходят изменения в костно-мышечной системе.

«Мы знаем, что ткани костно-мышечной системы – кости, мышцы, сухожилия, хрящи и связки – постоянно подвергаются “нагрузке” на любых участках планеты», – сообщает доктор Фицджеральд.

«Это происходит, когда мы выполняем повседневные действия, например, идем в магазин, или просто лежим на диване, так как на нас влияет сила тяжести. Когда эта нагрузка пропадает из-за невесомости и нулевой гравитации в пространстве, данные ткани начинают разрушаться. Наиболее ярким примером является атрофия мышц и деминерализация костей, возникающая во время космического полета.

«Это ослабление мышц и костей устраняется, когда астронавты возвращаются на Землю. Однако в хряще важно то, что эта ткань очень плохо восстанавливается. Это поднимает важный вопрос о том, разрушается ли хрящ в космосе».

Для исследования, профинансированного за счет гранта НАСА в размере 100 000 долларов, доктор Фицджеральд и его исследовательская группа проанализировали молекулярные изменения в хряще мышей, которые провели 30 дней в специальных помещениях на борту беспилотного российского космического корабля Bion-M1, запущенного в 2013 году. Данная работа включала в себя изучение окрашивания ткани и экспрессии генов на хряще. Позднее ученые сравнили полученные результаты с мышами, за которыми велось наблюдение на Земле в течение того же периода.

Доктор Фицджеральд отмечает, что изменения были во многом похожи на те, которые возникают при остеоартрите.

«В целом можно сказать, что после 30 дней микрогравитации начался процесс деградации хряща», – сообщает исследователь. «Мы видели изменения в экспрессии генов, которые соответствовали разрушению хряща».

На видеозаписи, показывающей мышей, видно, как они плавают по воздуху в своей камере в течение всего дня. На роликах, снятых ночью, можно заметить, что они изо всех сил пытаются перелезть через друг друга и повиснуть на решетке внутри ограждения. «Мыши испытывали некоторую нагрузку на суставы, когда пытались висеть друг на друге. Поэтому нельзя говорить о полной разгрузке», – говорит доктор Фицджеральд.

Для сравнения, мыши на Земле не показали заметной деградации хряща.

«Когда на хрящ не действует сила тяжести, он не способен поддерживать свою структурную целостность», – заявляет доктор Фицджеральд. «На Земле, каждый раз, когда вы делаете шаг, вы нагружаете этот хрящ. В космосе этого практически нет».

Доктор Фицджеральд сообщает, что НАСА заинтересовано в том, чтобы узнать, что происходит с человеческим телом в космосе. По его словам, необходимы дополнительные исследования, особенно в связи с потенциальным путешествием на Марс в будущем.

«У вас могут быть специалисты по полезной нагрузке и опытные пилоты, у которых уже есть некоторая степень предсимптомного повреждения хряща», – добавляет доктор Фицджеральд. «Поскольку хрящи у людей не восстанавливаются, возвращение на Землю может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем у этих людей».