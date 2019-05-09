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Ученые обнаружили динозавра с крыльями летучей мыши

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Птицы произошли от динозавров, причем в самый разгар этой необычной эволюции между ними возникло множество связей. Однако недавно ученые сделали новое

Птицы произошли от динозавров, причем в самый разгар этой необычной эволюции между ними возникло множество связей. Однако недавно ученые сделали новое открытие – они обнаружили любопытный экземпляр динозавра, который обладал оригинальным типом крыльев, ассоциирующимся сегодня с летучими мышами. Они назвали его Ambopteryx longibrachium, что в переводе с латыни означает «похожий на птерикса вид с удлиненными передними конечностями».

Амбоптерикс был обнаружен фермером в 2017 году в северо-восточной китайской провинции Ляонин в скальном образовании, возраст которого составляет 163 миллиона лет. Ляонин находится недалеко от границы с Северной Кореей и является важным местом для изучения связи между динозаврами и птицами, так как именно тут были найдены первые известные пернатые динозавры – Синозавроптериксы (Sinosauropteryx prima). Когда Мин Ванг, палеонтолог позвоночных из Академии наук Китая, впервые увидел окаменелость, то подумал, что она принадлежит древней птице.

Окаменелость хорошо сохранилась: кости были в отличном состоянии, имелись мягкие ткани, которые включали мембраны крыльев, а также перья щетинистого тела, желудочные камни и даже содержимое последней еды в желудке.

Амбоптерикс, который по своим размерам не превышал голубую сойку, мог существовать одновременно с синозавроптериксами, живя в поздний юрский и ранний меловый периоды (синозавроптерикс жил во время раннего мела). Он мог летать благодаря мембранным крыльям из кожи, прикрепленным к тощей заостренной кости запястья. Эта кость, очень отличающаяся от птичьего крыла, является подсказкой для ученых, указывающей, что амбоптерикс был динозавром.

Мембранные крылья, которые имеют вены, обеспечивающие силу и усиление во время полета, считались крайне редким качеством среди динозавров. Амбоптерикс – это второй динозавр, обладающий подобными крыльями. Кто был первым? Yi qi, который был найден всего в 80 километрах от амбоптерикса. Ванг верит, что скоро они найдут гораздо больше подобных древних ящеров.

«Долгое время мы думали, что пернатые крылья были единственным летательным средством» в эволюции птиц, рассказал Ванг изданию Reuters.

«Однако, – продолжает ученый, – «эти новые открытия ясно показывают нам, что у некоторых динозавров, тесно связанных с птицами, также имелись перепончатые крылья. Таким образом, во время перехода от динозавров к птицам существовало гораздо больше “экспериментальных” видов, использовавших разные механизмы для полета. Не исключено, что мы видим только верхушку айсберга».

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