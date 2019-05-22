Ученые: новый метод может пролить свет на облучение рабочих в прошлом

Исследователи в Великобритании разработали новый метод оценки внутреннего облучения рабочих плутонием в прошлом. Для этого они провели исследование, профинансированное Национальным исследовательским институтом в области здравоохранения.

Они сосредоточили свои усилия на работниках, которые одними из первых начали взаимодействовать с плутонием в британском комплексе по переработке ядерного топлива в Селлафилде.

В статье, опубликованной сегодня в издании Journal of Radiological Protection, ученые рассказали, как они разработали этот метод и в чем кроется необходимость этого исследования.

Тони Ридделл из Центра радиационных, химических и экологических опасностей (CRCE) и ведущий автор исследования отметил следующее: «Поскольку имеется мало конкретной информации, потенциальные риски, связанные с воздействием плутония, в значительной степени контролировалась за счет знания рисков радиационного облучения в целом, большая часть которых связана с воздействием внешнего облучения.

«Чтобы получить более правильные оценки потенциальных рисков внутреннего облучения, необходимо проводить эпидемиологический анализ рабочих, работающих с плутонием. Эти исследования требуют индивидуальных оценок воздействия плутония, которые являются максимально точными и беспристрастными.

«Рабочие в Селлафилде являются одной из крупнейших в мире когорт работников, взаимодействующих с плутонием, поэтому они стали предметом предыдущих эпидемиологических анализов.

«Тем не менее, точные и объективные оценки воздействия на более чем 600 работников, работавших там с 1952 по 1963 год, не могут быть получены с использованием имеющихся результатов мониторинга мочи: хоть в то время эти результаты были пригодны для целей оперативной защиты, но они, как правило, существенно переоценивают воздействие, а это может привести к недооценке любых рисков, если они будут использоваться в эпидемиологическом анализе.

«Это означает, что эти первые работники исключены из эпидемиологических исследований рисков облучения, что значительно снижает их эффективность. Эти сотрудники важны для оценки потенциальных рисков облучения, потому что именно на них плутоний воздействовал сильнее всего».

В статье исследователи показывают, как они стремились решить эту проблему с помощью подхода, называемого матрицей воздействия на работников (JEM).

Доктор Франк Де Вохт из Бристольского университета и ведущий исследователь заявил следующее: «Подход JEM представляет собой стандартную методологию оценки воздействия для эпидемиологических исследований химических и физических воздействий, но он мало использовался для оценки внутреннего воздействия радиации.

«Он включает в себя оценку среднего уровня воздействия, который типичный работник в однородной группе получил бы за определенный период.

«Чтобы преодолеть проблему с отсутствующими или недостающими данными о воздействии, мы использовали более надежные сведения от других соответствующих работников наряду со статистическим, математическим и эмпирическим анализом для оценки среднего уровня воздействия на “типичного работника” в Селлафилде.

«Подход с “аналогами воздействия”, разработанный в этом исследовании, приводит к общему методологическому прогрессу, который потенциально может быть применен к другим работникам, подвергшимся внутреннему воздействию. Он также может позволить другим эпидемиологическим группам добавлять значительные группы работников, которые в противном случае могли бы быть исключены из-за отсутствия достоверной информации о воздействии».

Подстановка недостающих данных с применением оценок JEM позволила исследователям построить более надежную картину облучения первых работников.

Доктор Де Фохт добавил: «Вполне вероятно, что замена отсутствующих или ненадежных данных о воздействии в будущих эпидемиологических исследованиях может оказать значительное влияние на оценки риска».