Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя

Исследователи заново прочитали трудный текст, выбитый на древней каменной табличке, известной как стела царя Меша.

Стела, высотой в три метра, выполнена из чёрного базальта и имеет 34 строки, в которых на моавитском языке описывается победа царя Моава над израильтянами. Согласно оценкам учёных, текст датируется второй половиной IX века до н.э.

Стела к нынешнему времени сохранилась не в самом лучшем состоянии — она сильно разбита, из-за чего текст достаточно нелегко прочитать. Артефакт, в котором около трети материала пришлось восстанавливать из гипса, выставлен в Лувре.

До недавнего времени считалось, что 31 строка повествует о «Доме Давида». Однако новый перевод даёт основания полагать, что речь идёт о царе Балаке, что делает это упоминание о нём первым вне Библии. Нет никаких других свидетельств, дающих основание полагать о реальном существовании этого персонажа, и если новый перевод окажется верным, то это станет подтверждением личности Балака.