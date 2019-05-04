Ученые доказали новую теорию возникновения птичьего полета

Согласно предположению учёных китайского университета Цинхуа, предки птиц научились летать случайно — во время бега.

Подобные предположения высказывались ещё с 1861 года, когда были найдены останки древнего позвоночного — Археоптерикса, являющимся переходным звеном от пресмыкающихся к птицам.

По мнению китайских учёных, переходной формы не было вовсе. В своём исследовании они взяли за основу Каудиптерикса — примитивного летающего динозавра весом около пяти килограмм, способного перемещаться со скоростью около восьми метров в секунду. Столь высокая скорость при малом весе могла способствовать тому, что во время бега крылья начинали трепетать, а после — двигаться и хлопать, что и стало началом для полёта.

В качестве примера был сконструирован робот с параметрами этого динозавра, который на практике показал, что выдвинутая теория могла быть реальной.