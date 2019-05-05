Трейлер комедийного фильма-пародии на «Игру престолов» появился в Сети

В Сети появился трейлер фильма-пародии от режиссёра Ара Пайая на популярный сериал «Игра престолов». Комедия получила название, прямо указывающее на первоисточник — «Игрища престолов».

Согласно сюжету, Жирный король устраивает Пир Очищения, на который приглашает лордов Восьми Королевств. Целью праздника официально является окончание всех войн, а прийти к договоренностям королям помогут настольные игры и употребление пива. Однако на самом деле оказывается, что Жирный король замыслил расправиться со всеми правителями, для чего и подготовил хитрую ловушку. Но не он один плетёт интриги — неладное замыслили как и его семья, так и прибывшие гости.

Судя по трейлеру, зрителей ожидает много юмора ниже пояса, ревность и похоть, не обойдётся и без алкогольных возлияний и смертей.