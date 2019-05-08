Типы механизмов наручных часов

Наручные часы сегодня – это не просто инструмент для построения грамотного тайм-менеджмента, а необходимость показать свой статус, чувство стиля, уровень качества жизни. Но особое внимание уделяется не только внешнему виду, но и механизму наручных часов.

Типы механизмов: их недостатки и преимущества

Раньше выделяли 2 отдельных типа механизмов – кварцевый и механический. Но на протяжении последних 5 лет все чаще упоминаются именно электронные часы, которые неформально выделяют в отдельную категорию.

Кварцевый

Этот механизм работает на основе перехода энергии из одной в другую или специфики кварцевого кристалла. В эксплуатации лучше всего себя проявляет стрелочный или аналоговый механизм – менять батарейки можно раз в 2-3 года. Прослужить прибор до 10 лет ежедневного использования. Именно он часто встречается в многофункциональных часах.

Другие подвиды кварцевых механизмов:

Жидкокристаллические. Технология часто встречается в спортивных устройствах, так как устойчива к механическим воздействиям. Стрелочный механизм встречается редко, зачастую это цифровая индикация. Комбинированный. Показывает время с точностью до 1 с. Понятие «комбинированный» применяется не только к сочетанию в механизме характеристик жидкокристаллического и стрелочного устройств, но и к дизайну. Альтернативный. Одни превращают кинетическую энергию в электрическую, в других это достигается благодаря преобразованию световой энергии.

Механический

Механические часы относятся к премиальным. Стоят в разы дороже кварцевых, и внешне выглядят богаче и изысканнее, в чем можете убедиться сами https://www.watch4you.com.ua/mechanical-watches/ . На это влияет сложность самого механизма – он состоит из пружины, маятника, системы шестеренок, циферблата и т.д. Это и позволяет измерять 1/10 или 1/5 секунды. Устройства тонкие и практически не чувствуются на руке.

Основное отличие между механическими и кварцевыми аксессуарами в наличии завода – пружина двигается по определенной схеме, постепенно раскручиваясь. Когда она раскрутиться до конца, часы перестанут идти, и потребуется их вновь завести.

Виды механических часов:

С автоподзаводом. Немного дешевле, чем ручные из-за своего веса и массивности, хотя в работе отличия практически нет. Наблюдается плавность хода. Ручные. Пружину нужно заводить раз в сутки. Из-за этого устройства более точные, удобнее в эксплуатации, но и дороже.

На самом деле заводить механические часы несложно. Это занимает пару минут и требует минимум усилий, о чем детальнее указано в статье.

Электронный

Это «перерожденный», современный формат кварцевых часов. Вместо циферблата у них дисплей, помимо показа времени могут отображать дату, температуру, напоминать о событиях.

На базе электронного механизма созданы смарт-часы, фитнес-браслеты и даже Apple Watch.