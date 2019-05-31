Телеведущую жестко раскритиковали за небритые подмышки

Пользователи жестко раскритиковали Малаику Арору, ведущую и актрису из Индии, после того как она разместила на своей страничке в «Инстаграме» фотографию с небритыми подмышками.

На опубликованном фотоснимке киноактриса одета в кружевное боди. Она держит руки поднятыми, показывая свои подмышки. Многие начали осуждать Арору, считая, что она беспечно относится к своему телу. Некоторые стали предполагать ей воспользоваться воском и другими средствами депиляции.

Но среди подписчиков телеведущей оказались и те, кто подержал своего кумира. Они назвали лицемерием возможность мужчинам не брить подмышки и при этом ругать женщин за такие же действия. Пользователи также отметили, что тем самым актриса показывает свою уверенность в себе.