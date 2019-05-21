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Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

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На прошлой неделе организацией «Русфонд» было сообщено, что ими получено на счёт около трети долга семьи Фриске. Всего они должны более 21 м

На прошлой неделе организацией «Русфонд» было сообщено, что ими получено на счёт около трети долга семьи Фриске. Всего они должны более 21 миллиона рублей.

Однако, по словам Натальи Фриске, они не имеют к частичному погашения долга отношения и узнали о случившемся из газет. Она предполагает, что к этому причастен Дмитрий Шепелев. По её мнению, он, вероятно, продал некоторую часть имущества, которое принадлежало Жанне, а полученную сумму потратил на выплаты.

Если предположение верно, то Шепелеву грозит уголовная ответственность, так как своими действиями он нарушил закон. Сам же Дмитрий отказался от комментариев и всю информацию попросил получать от «Русфонда». Организация же более точных данных не предоставляет.

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