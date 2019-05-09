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Таисия Повалий представила фото в чувственном образе

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Певица Таисия Повалий приняла участие в фотосессии, снимки с которой будут использованы для создания обложки нового альбома звезды, состоящего из деся

Певица Таисия Повалий приняла участие в фотосессии, снимки с которой будут использованы для создания обложки нового альбома звезды, состоящего из десяти песен на украинском языке.

Некоторые фотографии со съёмок были опубликованы в Сети. На выложенных кадрах певица изображена в новом образе, более дерзком и смелом, чем обычно — в платье белого цвета с открытыми плечами, с идеально уложенными локонами и неброским макияжем.

Получившийся образ был очень тепло принят поклонниками, сообщившими, что певица выглядит нежной, но в то же время сексуальной, и получилась, как всегда, шикарно. Некоторые написали, что поначалу даже не сразу узнали Таисию. По их словам, артистка очень сильно изменилась, и на снимках выглядит не на свои 54 года, а моложе на пару десятков лет.

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