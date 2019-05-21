Сырьё кондитерское — выбираем, готовим, радуем

От соли до агар-агара – кондитерское сырьё очень разнообразно. Умный человек никогда не воспользуется просроченным, плохим продуктом, имея цель на выходе получить вкусную, качественную продукцию.

Разнообразие сырья в наше время не ограничивает фантазию кондитера ни в чём! Сырьё можно разделить на дополнительное и основное, но не категорично. Ведь в разных изделиях в разном количестве добавляется один и тот же продукт. Например орехи это якобы дополнительное сырье. Но в миндальном печенье миндаль не играет дополнительной роли, выступая одним из основных ингредиентов.

Целесообразный выбор

Покупая кондитерское сырьё в Азиза Импорт, обращаем внимание на производителя, на дату производства, на состав, на соответствие запаха и цвета, на наличие повреждений упаковки производителя. В Азиза Импорт это все на высочайшем уровне. Так же нужно смотреть в каких условиях продаётся товар – недопустимо купить шоколадную каплю, если продавец набирает её грязной лопаткой. Некоторые продукты не поддаются термической обработке, поэтому изначально должны быть чистыми.

Правильное сохранение

Большое значение придается помещению для хранения сырья. Наличие, качество, пригодность продуктов напрямую зависит от того где и как оно хранится. На складах не допустимы сырость, грызуны, высокая и низкая температуры. Основные моменты можно сформулировать так:

1. Наличие достаточного места

Между стеллажами проход должен быть не узким. Продукты могут лежать максимум в 2 ряда, не больше, и не вплотную к стене. Место нужно и для правильного разграничения сырья – не может сахарная пудра хранится рядом с пищевыми жирами.

2. Присутствие стеллажей, крючков, полок, закромов.

Для удобства, порядка, налаженности работы, во избежание загромождений.

3. Хорошая вентиляционная система.

Плохая вентиляция способствует появлению плесени и бактерий другого характера.

4. Исключение наличия грызунов.

Пренебречь этим невозможно, о чем свидетельствуют все санитарные нормы мира.

5. Соблюдение норм температурного режима и режима влажности воздуха, наличие холодильных камер.

Не допустимы сырость, температура выше +5, для некоторых продуктов не допустимы низкие температуры.

6. Поддоны на полу.

Касание тары с полом лучше исключить. В идеале под стеллажами должны стоять поддоны металлические, в крайнем случае, деревянные.

7. Весы напольные и настольные.

Без них не обойдется ни один склад! Желательно иметь отдельные весы для сыпучих (мука, сахар).

Не менее важно соблюдение этих правил в условиях домашнего хранения!

Подбираем и творим!

Из списка ниже можно приготовить всё что угодно! Из того же сырья создаются и украшения к изделиям. Вопрос лишь в качестве выбранных вами продуктов.

• Сухое молоко, молоко, кисломолочные продукты

• Яичный порошок, яйцо

• Мука разных сортов

• Сахарная пудра, сахар, соль

• Разрыхлители

• Ароматизаторы сухие и жидкие

• Алкогольные напитки

• Какао• Шоколадные крошка, капля, стружка

• Специи, пряности

• Дрожжи

• Крахмал, лимонная кислота

• Сухофрукты разных стран

• Разнообразные орехи, крошка, «лепестки» из них

• Кунжут, мак

• Ягоды замороженные и свежие

• Кондитерские гели

• Готовые смеси для кремов

• Глазурь кондитерская

• Жиры, маргарин, масло, спрэд, сливки

• Сгущенное молоко

• Начинки молочные, повидла фруктовые, пасты

• Желирующие вещества

• Красители пищевые

• Сахарные, ягодные сиропы

• Стружка кокосовая

В кондитерских цехах огромное разнообразие данных продуктов! Обработка, измельчение, сушка, просеивание – множество различных подготовительных работ выполняют опытные натруженные руки кондитера. От места производства/выращивания сырье проходит долгий путь, порой пересекает планету, прежде чем попасть на прилавок. Если на каждом этапе его производства, доставки и реализации будет приложено максимум усилий, стараний, ответственности и трудолюбия, тогда только натуральная и качественная продукция будет присутствовать ежедневно в жизни каждого!