Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Агентство Reuters сообщило, что жена Владимира Зеленского Елена ещё в 2013 приобрела квартиру в пентхаусе на крымском полуострове, в элитном жилом комплексе «Император».

Непонятной им показалась сумма сделки — владелец собственности бизнесмен Александр Буряк продал жилплощадь по цене, равной половине стоимости от рынка, и составившей 163,9 тысяч долларов, или около 1263 долларов за один квадратный метр. Сделка подтверждена рядом документов: реестром собственности и декларацией о доходах и имуществе.

Крымские агентства недвижимости сообщили, что стоимость квадратного метра аналогичного жилья на момент 2013 года составляла от $2500 до $3000, но могла повышаться и до $5000.

Причины продажи по столь низкой цене неизвестны. Ни Зеленский с супругой, ни Буряк ситуацию не прокомментировали.

Ранее на YouTube-канале «Сегодня» вышел ролик, посвященный Елене Зеленской.