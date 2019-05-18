Стратосферный планер Perlan 2 испытают на высоте 27 тысяч метров

Специалисты Airbus собираются в скором времени провести тестирование перспективного стратосферного планера, названного Perlan 2.

Сотрудники авиастроительной компании планируют поднять данное летательное средство на огромную высоту, побив соответствующий рекорд. Размах крыльев воздушного судна составляет почти 26 метров, а длина его фюзеляжа превышает 10 метров. Оно обладает утепленной и герметичной кабиной, которая рассчитана на двух летчиков, причем им не нужна будет спецодежда – достаточно просто использовать маски для дыхания.

По словам создателей Perlan 2, их планер должен будет подняться на высоту более 27 километров. В будущем этот летательный аппарат будет применяться для изучения воздушных потоков, которые циркулируют в приполярных областях планеты. К тому же данные, полученные при полете в стратосфере, могут быть использованы для разработки воздушных средств, предназначенных для полетов на Марсе.