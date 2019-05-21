Старшая дочь Моники Беллуччи сравнила себя с красавицей-матерью

В апреле дочь Моники Беллуччи, Дева Кассель, была замечена на съёмках рекламной компании модного дома Dolce&Gabbana. Ещё тогда её сравнили со своей знаменитой матерью и нашли некоторое сходство во внешности.

Дева периодически выкладывает фотографии в Instagram. По ним поклонники каждый раз убеждались, что она весьма похожа на Монику. О сходстве начинающая модель прекрасно знает. Недавно, в подтверждение этого, Кассель опубликовала коллаж из двух снимков, на одном из них она сама, а на другом — её мать в аналогичном возрасте. В комментариях подписчики сообщили, что Дева и Моника — буквально одно лицо, а по мнению некоторых, дочь является улучшенной версией матери.

Дева в качестве модели уже приняла участие в нескольких проектах. Свою карьеру она начала раньше Моники — в 19 лет, тогда как её мать — в 23, что для модельного бизнеса считается довольно поздним возрастом.

Ранее мы сообщали, что платье, выбранное Моникой, привлекло массу внимания журналистов на Каннском кинофестивале.