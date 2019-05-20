Специалисты назвали привычки пользователей, «убивающие» смартфон

Эксперты составили список действий владельцев смартфонов, из-за которых их устройство быстро выходит из строя, иногда без возможности ремонта.

Основной причиной поломки устройств выступают физические повреждения, обычно причинённые по неосторожности. Так, падение на твёрдую поверхность, особенно на асфальт или камень, зачастую приводит к трещинам на стекле или выходу из строя устройства.

Не отстают от падений и утопления. Несмотря на то, что некоторые смартфоны позиционируют себя как защищённые от попадания жидкостей и позволяют вести съёмку под водой, при таком постоянном режиме жидкость внутри устройства окажется неизбежно. Также не стоит и отмывать смартфон из-под крана.

Следующая ошибка — постановка устройства на зарядку в темноте. Многие люди, не видя разъём, пытаются воткнуть в него шнур неправильной стороной, из-за чего очень легко повредить Micro USB. Разъёмы с симметричными сторонами сломать сложнее, но всё же возможно.

Также не стоит пользоваться дешёвой или «неродной» зарядкой, или аккумуляторами неизвестного производителя.

Во время самого процесса зарядки не следует прятать смартфон под подушкой или одеждой, играть в тяжёлые игры — он может перегреться, что сильно сокращает срок службы аккумулятора. Оставлять устройство заряжаться на ночь также нельзя — смартфон входит в цикл, заряжаясь до 100%, прекращая зарядку, разряжаясь, затем всё сначала. При этом заряжать смартфон желательно, когда уровень заряда находится на 15-20%.