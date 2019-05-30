Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды

В новом выпуске программы «Осторожно, Собчак!» Ксения поговорила со своими гостями о российских звёздах и связанных с ними историях.

В ходе беседы была упомянута и Ольга Бузова. По словам Собчак, известные бренды не желают, чтобы Бузова носила их вещи. Один из владельцев такого бренда, близкий друг Ксении, позвонил ей и попросил её как-нибудь повлиять на Ольгу, чтобы она не носила вещи из его коллекции. Он был крайне недоволен, когда певица купила кожаную куртку и начала хвастаться ею перед поклонниками, так как посчитал, что подобными действиями Бузова создаёт ему антирекламу.

При этом Собчак уточняет, что не имеет возможности влиять на кого бы то ни было, так как вещи покупаются на деньги, заработанные артистами, которые вольны распоряжаться ими как угодно. Оказать влияние можно лишь в том случае, когда бренд имеет рекламный контракт со звездой.