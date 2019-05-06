Skoda объявила о скидках на свои модели в мае

Чешский автобренд Skoda сообщил о продлении ряда программ на покупку автомобилей 2019 года выпуска. Воспользоваться выгодным предложением можно до конца мая.

Благодаря акции «Утилизация/Трейд-ин» можно сэкономить до 130 тысяч рублей, скидка зависит от сдаваемого автомобиля. Кроме того, особые условия по кредиту продолжили своё действие. Бюджетные модели Rapid и Octavia получают ставку от 3% при первом взносе от 50%. Модели Kodiaq и Superb имеют свою кредитную программу Simply Clever, в которой первоначальный взнос возможен от 15%, а ставка начинается с 8,9%. Также машины Octavia и Kodiaq имеют собственный пониженный тариф КАСКО в 3%.

В итоге, покупка Rapid может обойтись до 143,1 тысяч рублей дешевле, на Superb можно сэкономить до 175 тыс. руб., на приобретении модели Octavia до 187,4 тыс. руб., и больше всего на кроссовере Kodiaq — до 206,5 тысяч рублей.

Согласно информации от агентства «Автостат», в период с января по март было продано 18,4 тысяч автомобилей.