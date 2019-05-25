«Скатерть-самобранка»: Наталья Водянова обескуражила странным нарядом

Наталья Водянова посетила в Париже приём, организованный в резиденции российского посла.

Фотография с мероприятия была выложена в Instagram модели, и больше всего на ней подписчиков привлекло необычное платье, которое Наталье выбрала для события. Наряд имеет основной белый цвет, дополненный красным геометрическим узором, и цветочный принт на юбке. Завершают образ светлые босоножки, чёрный чокер и умеренный макияж с выделяющимися губами, накрашенными ярко-красной помадой.

Мнения поклонников по поводу платья сильно разошлись. Многим оно весьма понравилось, но другие наряд раскритиковали, назвав его ужасным. Некоторые даже сравнили его со «скатертью-самобранкой», и заявили, что платье идеально вписывается в сад.

Наталья на критику не обратила внимания. На самой же вечеринке она весело провела время и осталась полностью довольна.