Лучшие карты на Город для Minecraft PE 1.11.0: Зомби, Заброшенный, Средневековый и другие огромные города ждут вас.

Карты для Майнкрафт ПЕ 1.11.0

Это своеобразно выстроенная генерация игрового мира или особое изображение мира игры со стороны автора.

В качестве карты можно наблюдать самое разное: огромный замок и большую пустыню, лабиринты, несколько связанных друг с другом зданий в одно огромное или много других вариантов.

Изучение дополнений – это чуть ли не целая наука, которая даст возможность каждый новый день расширять познания об игре за счет вручную созданных генераций игрового мира. Любая из карт имеет три изначальных параметра, о которых следует знать: масштаб, измерение и центр (место откуда создавалась карта).

При помощи таких карт, игроки получают особые задания, которые необходимо выполнить, чтобы достичь конечного результата, прописанного, как правило, в самом начале пути на табличках или особом меню. Полученные карты используются в разных режимах и могут быть даже внедрены в собственные игровые сервера. Но какие же карты лучшие в своем роде и достойны внимания геймера? Установи Майнкрафт 1.11.0 на сайте https://download-minecraft-for-android.ru/skachat-minecraft/1-11-0.html и выбери понравившуюся карту.

5 лучших карт для Minecraft PE 1.11.0

1. Карта Город Зомби (World zombie apocalypse) – одна из самых крупных карт подобной тематики, которая полностью отражает атмосферу мира, который вот-вот лишится самого главного своего обитателя – разумного человека.

Состоит она из множество городов, а также различных построек, они служат для разных целей: защиты, поста наблюдения и прочих действий, которые часто происходят во время реальной войны между человеком и зомби. Игроки найдут здесь массу тайников, записки с ужасающими историями от тех, кто сумел выжить и будут вынуждены постоянно бороться за жизнь.

Улицы постоянно будут наполнены зомби, волны тварей будут всё прибавляться к ночи, так что ваше самое безопасное время – это день, когда их можно обнаружить лишь в тени. Здесь можно играть как в одиночку, так и вооружившись парой друзей для большего интереса. Изучайте разрушенный город, пересекайте улицы наполненные нежитью и выживайте, ведь это весело!

2. Карта заброшенный город (Abandoned city) – может быть использована далеко не всеми и является тем местом, где можно разгуляться и придумать основную концепцию. Основная картина заброшенного города в Майнкрафте 1.11.0 – это разрушенные здания, которые выглядят как давно брошенные и никому не нужные.

Если у вас есть желание погрузиться с головой в самые опасные и невероятно атмосферные приключения, самое время заняться этим именно здесь, острых ощущений не избежать, это я Вам гарантирую.

3. Карта Средневековый город (Medieval city) – подойдет, в первую очередь, для любителей RPG направления, а также тех, кто не хотел бы использовать современные карты для развлечений и бороться против зомби. Здесь всё совершенно иначе, вместо зомби – магические существа, вместо крови – различные удивительные способности монстров на пути.

Кроме того, карта отличается от остальных своим внешним видом, если современные постройки весьма однообразны и «квадратны», то карты средневековья напоминают целый сказочный мир, где можно наткнуться на различные башни наблюдения, огромные заборы замков, тюрьмы, ратуши и оружейные склады.

4. Карта мини-города (Brookfield) – авторы попытались вместить в небольшом масштабе и в чуть менее большом размахе такой город как Брукфилд. Он является самым большим мини-городом когда-либо создаваемым в майнкрафте, что уже привлекает внимание, разве нет? На его строительство ушло больше одного года, по словам автора – и это наверняка заслуживает уважения.

В мини-город брукфилд включены как обычные дома, так и очень красивые высотки, которые придают игровому миру своей атмосферы величественности. Чем здесь заняться? – решать исключительно Вам!

5. Карта Метро (subway) – последняя из лучших карт для майнкрафта, которая активирует в игре целых пять подземных станций метро для их использования.

С помощью такого дополнения, передвигаться от одной точки в другую будет максимально удобно, вы не будете терять время на то, чтобы пробежать очередной километр леса, а просто сядете в уютный вагон и отправитесь на нужную станцию, откуда подымитесь на верх и будете делать то, за чем вы сюда приехали.

Скачать карту на Город на Minecraft PE

https://download-minecraft-for-android.ru/maps/gorod