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Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

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По сообщению Минобороны РФ, дежурные силы ПВО успешно отразили атаку боевиков на авиабазу РФ Хмеймим. Нападение было совершено террористами запрещённо

По сообщению Минобороны РФ, дежурные силы ПВО успешно отразили атаку боевиков на авиабазу РФ Хмеймим. Нападение было совершено террористами запрещённой группировки «Джебхат ан-Нусры» вечером воскресенья 19 мая.

Для атаки была использована установка РСЗО — реактивная система залпового огня. Однако российские разведчики оперативно обнаружили систему, которая была тут же уничтожена при помощи точечного удара. Боевики успели выпустить шесть зарядов.

Во время инцидента никто не пострадал, разрушений базы также допущено не было, она работает в штатном режиме.

Также добавлено, что в сторону Хмеймин группировкой было запущено два беспилотника, которые были сбиты после обнаружения.

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