Шнуров разозлил подписчиков розыгрышем авто в Instagram

Сергей Шнуров в своём Instagram опубликовал запись, в которой предлагает желающим поучаствовать в розыгрыше BMW X6. Для этого нужно подписаться на 114 аккаунтов, ссылки на которые предоставлены отдельно.

К акции и подозрительным аккаунтам подписчики отнеслись весьма негативно. Многие сообщили, что разочаровались в исполнителе и отписались от его обновлений, другие обвинили Шнурова в продажности и сомнительном способе заработка. Некоторые подписчики посчитали, что BMW X6 для розыгрыша с подобными условиями от артиста столь высокого уровня является не очень престижной наградой.

Впрочем, часть подписчиков посчитала акцию и вовсе розыгрышем в прямом смысле — Шнуров специально поставил условия, которые довольно затруднительно выполнить. А кое-кто пришёл к выводу, что аккаунт артиста просто-напросто взломали и от его имени пытаются мошенничать.