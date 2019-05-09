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Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин

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Шоумен Семен Слепаков уже неоднократно обидно высказывался и шутил насчёт недостатков людей. В новом стихотворении «Разговор с диетологом»,

Шоумен Семен Слепаков уже неоднократно обидно высказывался и шутил насчёт недостатков людей. В новом стихотворении «Разговор с диетологом», выложенным в Instagram, он прошелся по поводу стремления девушек похудеть любым способом.

В сюжете стихотворения девушка, пришедшая к диетологу и сообщившая о желании сбросить вес. Специалист интересует её рационом, предполагая, что пациентка налегает на хлебобулочные изделия. Девушка поначалу это отрицает, но вскоре признаётся, что её диета состоит из сладостей, картошки фри, пирогов, пельменей, и сметанников на праздник.

Обескураженный диетолог спрашивает, зачем она тратит деньги, если не собирается соблюдать диету. Девушка отвечает, что её важен процесс, а не результат, а деньги она тратит не свои, а мужа.

Подписчики оценили творение Слепакова — уже за несколько часов стихотворение набрало более 45 тысяч «лайков». Текст был назван смешным и актуальным, а некоторое даже увидели себя и свои проблемы.

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