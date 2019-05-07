Сбербанк спишет долги пострадавшим в Шереметьево

Сбербанк на своём сайте сообщил о решении урегулировать кредитные задолженности перед банком у пострадавших во время крушения самолёта рейса Москва-Шереметьево.

Согласно уточнению информации от пресс-службы кредитной организации, долги по кредитам будут списаны всем пассажирам после проверки и уточнения необходимых данных.

Также Сбербанк выразил соболезнования всем, кто так или иначе оказался затронут случившейся трагедией.

Sukhoi Superjet 100 вскоре возле взлёта вернулся в аэропорт Шереметьево. Во время приземления начался пожар, 41 человек из 78, находящихся на борту, погибли. Основные версии случившейся трагедии — неудовлетворительная подготовка пилотов, плохие погодные условия, техническая неисправность самолёта.