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Савченко обвинила Порошенко в краже украинских самолетов, кораблей и танков

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Надежда Савченко, парламентарий Украины, которую обвиняют в подготовке террористических актов в Киеве, при комментировании хищений в сфере обороны отм

Надежда Савченко, парламентарий Украины, которую обвиняют в подготовке террористических актов в Киеве, при комментировании хищений в сфере обороны отметила, что Петр Порошенко, украинский лидер, украл танки, корабли и самолеты.

По словам народной избранницы, президент смог одеть военнослужащих, выдав им новую форму, но при этом он занимался кражей боевых судов, летательных аппаратов и бронетехники, наживая на этом огромные деньги. Она добавила, что Порошенко занимался воровством в самых развитых украинских секторах и делал это даже в ходе войны.

Ранее в СМИ был опубликован материал, где раскрывается схема огромных хищений в ОПК Украины. Они якобы были осуществлены должностными лицами, которые приближены к действующему президенту страны. После этого на Украине было открыто соответствующее уголовное дело.

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