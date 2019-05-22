Рыбы-паразиты доставят лекарство в мозг человека и помогут вылечить рак – исследование

В недавнем исследовании учёные использовали миногу — рыбу-паразита, обладающую весьма зубастым ртом. Внешне миноги схожи с угрями и обитают в реках во всём мире.

Благодаря своим зубам, которые являются основным признаком миноги, она питается кровью остальных рыб, паразитируя на них. Это подвело исследователей к идее использовать рыб-паразитов для доставки в мозг человека, больного раком, необходимых ему лекарств.

Так как нервная система миног в основном состоит из сети макромолекул, то была создана теория, что, использовав эту рыбу, можно сделать лечение рака, инсульта и различных травм головного мозга более эффективным. Возможно это за счёт того, что разработка помогает преодолеть определённый барьер в мозгу человека, который защищает орган, но тем самым препятствует действию лекарства.

В опыте, проведённом на больных раком мышах, были использованы молекулы из иммунной системы миног. Эксперимент показал свою эффективность, и, по словам учёных, результаты являются многообещающими.