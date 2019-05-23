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Российский Forbes назвал самых богатых наследников

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Издание Forbes оценило состояние наследников российских миллиардеров. В списке оказалось 48 человек. Рейтинг составляется следующим образом: состояние

Издание Forbes оценило состояние наследников российских миллиардеров. В списке оказалось 48 человек.

Рейтинг составляется следующим образом: состояние каждого участника, фигурировавшего в Forbes, делится на число признанных им детей. Супружеские доли, или заявления миллиардеров о том, что большую часть денег они не оставят детям, а потратят на благотворительность, не учитываются. Так, суммарное состояние первой сотни рейтинга составляло выше 425 миллиардов долларов, или около 1,44 млрд. на каждого наследника.

На 19 апреля 2019 года насчитывается 294 наследника. Отмечается, что в 2004 году детей у первой сотни миллиардеров было значительно меньше — всего 156.

На первом месте со состоянием в 21,8 млрд. долларов оказался Юсуф, сын Вагита Алакперова, акционера «Лукойла».

На втором месте двое наследников председателя «Новатэка» Леонида Михельсона, каждому из которых достанется по 12,2 млрд. долларов.

На третьем месте трое детей предпринимателя Владимира Лисина, которым достанется по 7,6 млрд. долларов.

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