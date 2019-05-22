Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса

Команда российских и немецких исследователей выяснила, как Солнце осуществляет откачку воды из марсианской атмосферы. Ей помогла в этом информация, полученная с MAVEN и Hubble.

По словам ученых из РФ, наше небесное светило действует как насос, помогающий воде преодолевать высоту в 60 тысяч метров над марсианской поверхностью. Жидкость оказывается на такой высоте из-за пылевых бурь, которые были зафиксированы с помощью космического аппарата MAVEN.

Во время бурь и летнего солнцестояния в атмосфере Марса увеличивается содержание влаги. Однако если на Земле вода откачивается Луной, то на Красной планете этим процессом руководит звезда. Чем ближе Марс оказывается к Солнцу, тем быстрее оно выкачивает из него влагу.