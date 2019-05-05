Россиянин Бетербиев нокаутировал Калайджича и сохранил чемпионский титул

Артур Бетербиев, российский боксер, смог одолеть уроженца США Радивойе Калайджича с помощью технического нокаута и защитить тем самым свой чемпионский пояс по версии IBF.

Поединок состоялся в американском штате Калифорния. Россиянин отправил своего соперника в технический нокаут уже в 5-м раунде. В результате он уже во 2-й раз сумел защитить свой чемпионский титул. Всего за свою профессиональную карьеру он провел 14 боев, причем все они закончились его победой.

Что касается Калайджича, то он участвовал в 26 поединках, и данное поражение оказалось лишь 2-м по счету. Около трех лет назад ему пришлось уйти из бокса, так как врачи диагностировали у него опасную травму и сообщили, что он больше не сможет боксировать. Но благодаря терапии ему удалось излечиться и вернуться на ринг. За последние месяцы он одержал сразу 2 победы.