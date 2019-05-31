Россиянам сократят новогодние праздники в 2020 году

В следующем году новогодние праздники будут длиться всего 8 дней, то есть сократятся на 2 дня по сравнению с текущим годом.

В средствах массовой информации сообщают, что продолжительность каникул уменьшится по «техническим причинам». В Трудовом кодексе отмечается, что жители России будут отдыхать с 1 по 8 января следующего года. В 2018 году праздники были продлены за счет того, что 30 и 31 декабря 2017 года и без того выпали на выходные. В этом году 29 декабря (суббота) было решено перенести на 31 декабря (понедельник) 2018 года.

В нынешнем году 30 и 31 декабря выпадут на будние дни, из-за чего останутся рабочими. Что касается выходных дней (4 и 5 января), то они, скорее всего, будут перенесены на май, чтобы россияне смогли спокойно отдохнуть 4 и 5 мая.