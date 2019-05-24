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Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

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По убеждению газеты «Коммерсантъ«, практика использования банками кодов в SMS-сообщении для подтверждения личности клиента или для ряда друг

По убеждению газеты «Коммерсантъ«, практика использования банками кодов в SMS-сообщении для подтверждения личности клиента или для ряда других действий может привести к опасным последствиям для самого клиента.

В результате того, что такие солидные организации, как банки, всё чаще запрашивают коды из SMS, это может сформировать у клиента шаблон поведения, согласно которому коды станут привычными, а сообщать их посторонним лицам, даже самим сотрудникам банка — норма. Чем и могут воспользоваться мошенники, позвонивших с подменного номера и представившись работником кредитной организации. Подобные ситуации уже были в конце 2018 года.

Однако ряд банков, использующих коды из SMS для подтверждения личности, сообщили, что всегда пишут в сообщении о том, какие коды можно сообщать, а какие никому не следует. Также было указано, что код просят в том случае, если клиент сам обратился к сотруднику банка и находится в непосредственном с ним контакте.

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