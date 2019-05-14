Роскачество проверило плавленые сыры

Роскачество провело анализ рынка плавленого сыра с жирностью от 45 до 60%, изучив 20 самых популярных наименований.

Сыры были проверены по 70 параметрам, в том числе на содержание антибиотиков и нитратов, бактерии и мышьяка, пестицидов и фосфатов. Кроме этого, проверялось наличие консервантов, крахмала, каррагинана, ароматизаторов и красителей, сои и ГМО, а также производилась оценка вкуса, запаха, цвета сыра и его консистенция.

Только у марки «Полевское» были обнаружены нарушения в наличии вредных веществ — в продукции находились бактерии кишечных палочек, также было выявлено наличие элементов немолочного происхождения, из-за чего продукт не имеет права называться плавленым сыром.

У ещё трёх торговых марок — «Алдес», «Витако», «Невский», — было обнаружены растительные жиры, что недопустимо в молочной продукции.

У большинства представленных образцов не соответствует заявленной жирность продукта. В норме показатели лишь у четырёх марок — «Весёлый молочник», «Невский», «Переяславль» и «Чуйский».

Первое место по всем параметрам занял сыр от производителя «Б. Ю. Александров». За ним идут «Весёлый молочник» и Hochland. При этом указывается, что ни один из проверенных продуктов не дотягивает до Знака качества.