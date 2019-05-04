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Редкие фотографии гитлеровской армии попадут в новую книгу Зайдлера

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В новой книге Ханса Зайдлера, писателя из Германии, будут показаны редкие фотоснимки гитлеровской армии. На них можно увидеть уставших от бесконечных

В новой книге Ханса Зайдлера, писателя из Германии, будут показаны редкие фотоснимки гитлеровской армии. На них можно увидеть уставших от бесконечных боев солдат, понимающих, что их поражение неотвратимо.

В произведении писателя рассказывается о событиях, произошедших под конец Второй мировой войны. Ее публикация состоится в конце текущего месяца. Размещенные в ней фотографии должны дать людям представление о жизни немецких бойцов на последних стадиях военного конфликта.

Например, на одном из снимков демонстрируется солдат с флагом, который надеется, что его увидят союзные самолеты и помогут с прикрытием. На другом фото показаны марширующие по уничтоженным улицам пленные нацисты.

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