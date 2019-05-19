Rammstein отправляется в тур по Европе с огромной спичкой

В Twitter немецкой группы Rammstein появилась информация, что в рамках своего тура они провезут по городам Европы гигантскую спичку на специальном большегрузе.

Таким образом, многометровая спичка с весом в 1,5 тонны появится в следующих странах: в Австрии — в городе Вена, в Нидерландах — в Апелдорне, в Бельгии — в Брюсселе и Польше — в Катовице. Также не забыта и сама Германия, где коллектив посетит Берлин, Гамбург, Дармштадт, Дрезден и Мюнхен.

Возле спички могут встретиться поклонники группы, также будет возможность послушать новый альбом, и выиграть билеты на концерт.

Новый студийный альбом Rammstein, названный в честь группы и состоящий из 11 песен — первый за 10 лет. Для оформления его обложки была использована именно спичка.