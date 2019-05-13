Радиация не всегда страшна: все, что вы хотели об этом знать

Радиационное излучение разной степени постоянно воздействует на человека, и при этом далеко не всегда является смертельным.

Так, радиация исходит даже из космоса. Космическое излучение способно преодолеть все преграды на своём пути, в том числе магнитосферу и атмосферу, и оказать действие на человека и всю жизнь на Земле.

Даже природный калий, необходимый для большинства живых организмов, содержит радиоактивный изотоп К-40. Учёные подчёркивают, что не стоит по этой причине исключать из употребления диетическую соль и переставать использовать удобрения, имеющие в основе калий.

Также специалисты опровергают распространённый миф о том, что от влияния радиационного излучения можно защититься, употребляя алкогольные напитки. В теории, вещества, имеющиеся в красном вине, способны нейтрализовать радиацию, на практике же любое полезное воздействие алкоголя сводится к нулю из-за этилового спирта, отравляющего организм.