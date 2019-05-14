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Птицы нанесли серьезный ущерб американским F-35B и F-16

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В издании Marine Corps Times отмечают, что в Японии пилоту истребителя F-35B пришлось прервать подъем в воздух по причине столкновения с птицей. По сл

В издании Marine Corps Times отмечают, что в Японии пилоту истребителя F-35B пришлось прервать подъем в воздух по причине столкновения с птицей.

По словам военных США, летчик смог успешно вырулить с ВПП, однако самолет получил значительные повреждения, на исправление которых придется потратить около двух миллионов долларов. В информационном агентстве отмечают, что подобные случаи возникают довольно часто. Например, в середине апреля F-16 сбил ястреба в ходе посадки в американском штате Нью-Мексико.

В USA Today отметили, что за прошлый год было зафиксировано свыше 14,6 тысячи случаев столкновения пернатых с гражданскими самолетами. Статистики по военным воздушным суднам нет, однако известно, что птицы ежегодно наносят боевой авиации Соединенных Штатов ущерб в размере нескольких десятков миллионов долларов.

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