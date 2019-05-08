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Противозачаточные таблетки влияют на удовлетворенность отношениями

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Новое исследование учёных открыло ранее неизвестный эффект противозачаточных таблеток. Ранее считалось, что, кроме выполнения своей основной функции,

Новое исследование учёных открыло ранее неизвестный эффект противозачаточных таблеток.

Ранее считалось, что, кроме выполнения своей основной функции, противозачаточные средства благоприятно влияют на акне и способствуют снижению болезненных ощущений во время определённых периодов.

В ходе очередного исследования около ста американок, регулярно принимающих оральные контрацептивы, прошли обследование и ответили на ряд вопросов. Их попросили рассказать об их взаимоотношениях с партнёром и своих возможных перепадах настроения. Согласно опросу, отношениями женщины вполне довольны.

Анализы также выявили, что приём противозачаточных таблеток способствует снижению тревожности. При понижении эстрогена падало и настроение, появлялись признаки депрессии. При повышении уровня гормона, соответственно, происходило наоборот — настроение также повышалось.

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