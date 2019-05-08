Противозачаточные таблетки влияют на удовлетворенность отношениями

Новое исследование учёных открыло ранее неизвестный эффект противозачаточных таблеток.

Ранее считалось, что, кроме выполнения своей основной функции, противозачаточные средства благоприятно влияют на акне и способствуют снижению болезненных ощущений во время определённых периодов.

В ходе очередного исследования около ста американок, регулярно принимающих оральные контрацептивы, прошли обследование и ответили на ряд вопросов. Их попросили рассказать об их взаимоотношениях с партнёром и своих возможных перепадах настроения. Согласно опросу, отношениями женщины вполне довольны.

Анализы также выявили, что приём противозачаточных таблеток способствует снижению тревожности. При понижении эстрогена падало и настроение, появлялись признаки депрессии. При повышении уровня гормона, соответственно, происходило наоборот — настроение также повышалось.