Горящий корабль ВМС Украины сняли на видео

В Киеве утром загорелся один из разведывательных кораблей, находящихся на верфи судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Ранее этот завод принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Как стало известно, судно проекта 502ЭМ в настоящий момент находится на ремонте. При этом его спуск на воду состоялся совсем недавно — 23 апреля. Согласно предварительной информации, причиной возгорания послужили проблемы с электропроводкой во время сварочных работ. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелся трюм корабля, всего же пламенем объята площадь около 100 квадратных метров.

Ликвидация огня, дым от которого видно на несколько километров, продолжается до сих пор. Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.