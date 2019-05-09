Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Согласно вынесенному приговору, Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены к лишению свободы сроком на полтора года и год и пять месяцев соответственно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал решение суда чрезмерным. Он не сомневается в вынесенном спортсменам приговоре, однако выражает сожаление в связи с тем, что они на столь продолжительный срок покидают большой футбол.

Кадыров выразил мнение, что футболисты допустили огромную ошибку, но попасть в подобную ситуацию мог абсолютно каждый. Так как в содеянном Кокорин и Мамаев раскаиваются, нет смысла держать их в заключении ещё дольше.

Также он напомнил, что футбольные клубы России предпочитают брать на работу иностранных спортсменов, из-за чего до 90% выделенных средств уплывает за границу. Поэтому необходимо заниматься развитием российского футбола, так как свои футболисты думают не только о заработке, но и о чести страны.