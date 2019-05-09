Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Дата:
Согласно вынесенному приговору, Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены к лишению свободы сроком на полтора года и год и пять месяцев соответстве

Согласно вынесенному приговору, Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены к лишению свободы сроком на полтора года и год и пять месяцев соответственно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал решение суда чрезмерным. Он не сомневается в вынесенном спортсменам приговоре, однако выражает сожаление в связи с тем, что они на столь продолжительный срок покидают большой футбол.

Кадыров выразил мнение, что футболисты допустили огромную ошибку, но попасть в подобную ситуацию мог абсолютно каждый. Так как в содеянном Кокорин и Мамаев раскаиваются, нет смысла держать их в заключении ещё дольше.

Также он напомнил, что футбольные клубы России предпочитают брать на работу иностранных спортсменов, из-за чего до 90% выделенных средств уплывает за границу. Поэтому необходимо заниматься развитием российского футбола, так как свои футболисты думают не только о заработке, но и о чести страны.

Новости по теме:

  1. Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
  2. Таисия Повалий представила фото в чувственном образе
  3. Появилось видео перехвата американского беспилотника

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Какой след в науке биологии оставил 44-й президент США Барак Обама

ВМС Украины задержали корабль под флагом Танзании

Архиерей УПЦ назвал Порошенко «современным гонителем церкви»

В Башкирии девушка чуть не задушила своего младшего брата

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках