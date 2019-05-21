Преимущества и недостатки люминиров для зубов

Люминиры для зубов – это тончайшие керамические пластинки для зубов, на ощупь напоминающие линзы для глаз. А те, кто знаком с весьма щедро разрекламированными в соцсетях зубными винирами, с легкостью проведет параллель между двумя средствами для ликвидации кривизны зубов – разница лишь в том, что люминиры значительно тоньше, нежели виниры. Их толщина всего лишь от 0,2 до 0,3 мм.

Устанавливают люминиры только на передние зубы и только с внешней стороны. Надо сказать, что российская промышленность пока не освоила технологию их изготовления, поэтому легендарную голливудскую улыбку можно добыть лишь оттуда, откуда она, собственно говоря, и родом – из Америки.

Интересует, сколько стоят люминиры? Цена за 1 зуб достигает 70-80 тысяч рублей, в зависимости от выбранной вами клиники.

И если человек располагает средствами для такого приобретения, он немедленно оценит все го достоинства:

• стачивания не потребуется;

• установка и съем совершенно безболезненны;

• идеальный, но вместе с тем максимально естественный внешний вид зубов;

• зубы не темнеют и не желтеют. Даже если уход за ротовой полостью осуществляется не особо щепетильно, о потемнении или окрашивании зубов в неприглядную желто-коричневую цветовую гамму можно не беспокоиться;

• конструкция прочна и однозначно надежна. Она «не боится» никаких твердых продуктов!

• впечатляет и срок носки – от 12 до 20 лет. А вот этот момент, в отличие от момента с окраской или потемнением, напрямую зависит от ухода за зубами и полостью рта. Чем качественнее уход, тем долговечнее срок носки люминиров;

• имеет место противодействие кариесу;

• отсутствие малейшего намека на дискомфорт во время носки.

Недостатки люминиров состоят в том, что скрывают они лишь незначительные изъяны и искривления и, конечно же, в довольно высокой цене. Кроме того, нельзя не учитывать и ряд противопоказаний:

• кариес. При его наличии установка люминиров – процедура бесполезная. Деньги (и немалые!) будут элементарно выброшены на ветер;

• заболевания десен;

• скрип зубами во время ночного сна, именуемый бруксизмом;

• неправильный прикус;

• сильная кривизна резцов.

Люминиры, по большому счету, можно позиционировать как стоматологическое бьюти-средство, и отсутствие боли во время процедуры их установки и съема лишь усиливают это ощущение. И это обстоятельство стоматологам только на руку – состоятельные граждане, желающие заполучить обворожительную улыбку, не преминут воспользоваться данной услугой.

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