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Появилось видео с отражением ПВО Сирии удара по Дамаску

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На просторах сети Интернет был размещен ролик, на котором можно увидеть, как установки противоракетной обороны Сирии отражают удар, направленный на Да

На просторах сети Интернет был размещен ролик, на котором можно увидеть, как установки противоракетной обороны Сирии отражают удар, направленный на Дамаск.

В российских СМИ, сославшихся на источник в Сирии, отмечают, что авиаудар был нанесен израильскими силами. Журналисты добавляют, что системы ПРО смогли обнаружить и подбить несколько ракетных снарядов, которые были запущены по сирийской столице из области, расположенной на Голанских высотах, оккупированных войсками Израиля.

Неизвестно, кто именно осуществил данную ракетную атаку. Израиль регулярно наносит удары по сирийским землям, объясняя свои действия нежеланием допустить попадания современного оружия во вражеские руки.

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