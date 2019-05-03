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Появилось видео с моментом ДТП на улице Семинарской в Рязани

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В Рязани 2 мая произошло ДТП с участием двух машин на перекрёстке улиц Каширина и Семинарского. В группе «Дороги Рязани» была выложена видео

В Рязани 2 мая произошло ДТП с участием двух машин на перекрёстке улиц Каширина и Семинарского.

В группе «Дороги Рязани» была выложена видеозапись с камер наблюдения, которые зафиксировали момент аварии.

Согласно выложенному видео, кроссовер совершал поворот на улицу Каширина, когда в него на полной скорости врезался ехавший в прямом направлении по Семинарской улице ВАЗ-2115. Водитель ВАЗ спустя некоторое время после столкновения выходит из машины и проверяет пострадавшего, после чего начинает звонить по телефону.

Подробности аварии на данный момент неизвестны, официальных сообщений не поступало.

Оба водителя в результате инцидента не получили серьёзных повреждений, в отличие от их пострадавших автомобилей. Также в соцсети в комментариях было отмечено, что из-за аварии на дороге образовалась пробка.

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