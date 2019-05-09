Появилось видео перехвата американского беспилотника

В социальной сети «Инстаграм» был размещен видеоролик, на котором можно увидеть перехват беспилотного летательного аппарата США. Возможно, он был осуществлен российским летчиком.

На размещенных кадрах демонстрируется, как летчик приближается к беспилотнику с задней стороны. В настоящее время неизвестно, когда и где случилось данное происшествие. В Минобороны РФ не комментируют этот инцидент.

Эксперты отмечают, что на видео попал MQ-9 Reaper. Речь идет об ударном американском беспилотнике, первый полет которого был осуществлен около 18 лет назад. Данные воздушные судна в последнее время довольно часто летают вдоль российских границ.