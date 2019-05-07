Потап и Настя Каменских решили пожениться

Музыкальный дуэт «Потап и Настя» недавно отпраздновал своё 13-летие. На данный момент группа взяла перерыв, временно прекратив совместное творчество и занявшись сольными проектами.

На протяжении всего времени существования дуэта ходили слухи о возможном романе между его участниками Алексеем Потапенко и Настей Каменских. Поклонников не смущал даже факт того, что на тот момент Потапенко был женат. В 2014 году он развёлся, но лишь в феврале 2019 года домыслы были подтверждены — Алексей на съёмках программы «Лига Смеха», отвечая на вопрос ведущей об его отношениях с Настей, сообщил, что они встречаются.

Недавно стала известна дата и место свадьбы — торжество состоится 23 мая в Киеве. После мероприятия пара отправится в медовый месяц.

Подробности организации свадьбы держатся в секрете, известно лишь, что подготовкой займётся подруга невесты Людмила Голубицкая и её агентство «GG PROJECT».