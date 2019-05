Покупатели, использующие смартфоны в магазине, чаще делают незапланированные покупки

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of the Academy of Marketing Science, использование мобильного телефона в магазине, не связанное непосредственно с шопингом, может привести к увеличению незапланированных покупок.

Доктор Майкл Скиандра из американского Университета Фэрфилд и его коллеги исследовали влияние использования мобильных телефонов на поведение покупателей в магазинах. Они обнаружили, что те, кто использовал смартфоны в магазине для целей, не связанных с покупками, таких как совершение телефонных звонков, отправка текстовых сообщений, проверка электронной почты или прослушивание музыки, с большей вероятностью совершали незапланированные покупки и забывали о вещах, которые они планировали купить. Авторы наблюдали этот эффект даже тогда, когда устройства использовались лишь непродолжительный период времени – это указывает на то, что мобильный гаджет может сосредотачивать на себе внимание человека, даже будучи убранным в карман.

Доктор Майкл Скиандра, автор соответствующего исследования, отметил следующее: «Наш вывод о том, что использование телефона для выполнения целей, не связанных с покупками, негативно влияет на поведение покупателей, резко контрастирует с убеждениями самих потребителей. Подавляющее большинство людей, которых мы спрашивали, считали, что мобильные телефоны не имеют какой-либо негативного эффекта».

Исследователи попросили 231 участника осуществить имитацию покупок. В то время как одни участники воздерживались от использования своего телефона или применяли его либо постоянно, либо периодически для выполнения не связанных с шопингом задач, другим показывали видео в перспективе от первого лица, где демонстрировалось, как первая группа покупает продукты. Добровольцам был предоставлен список товаров, которые нужно было купить, а затем предложено сравнить его с вещами, положенными людьми в корзину в ролике. Зависимость участников от мобильного телефона была оценена с помощью самоотчета.

Авторы обнаружили, что потребители, которые сильно зависят от мобильных телефонов и используют их очень часто, подвергаются наибольшему риску отклонения от плана покупок, когда применяют смартфоны для выполнения задач, не связанных с шопингом.

Доктор Скиандра заявил: «Мобильные телефоны быстро становятся основным отвлекающим фактором для многих потребителей, формируя уникальную форму отвлечения. Наши выводы могут повлиять на отношение покупателей к использованию гаджетов при совершении покупок и убедить их задуматься о том, что эти устройства могут влиять на нашу жизнь как положительно, так и отрицательно».

Авторы отмечают, что часть исследования основана только на симуляции покупок, поэтому следует проявлять осторожность при применении этих выводов на практике в реальных условиях.