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Поклонники раскритиковали Анну Хилькевич за платье с глубоким вырезом

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Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новую фотографию, вызвавшую неоднозначную реакцию подписчиков. В кадре актриса позирует, облокотившись на дива

Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новую фотографию, вызвавшую неоднозначную реакцию подписчиков.

В кадре актриса позирует, облокотившись на диван. На Анне — красное в пол платье с ошеломляющим вырезом на спине. Образ дополняют массивные украшения — серьги и браслет. В подписи к фото актриса шутит, что в таком виде, только что проснувшаяся, в 12 часов дня ждёт чай.

Поклонники оценили внешность Хилькевич, сообщив, что она прекрасно выглядит — словно бы и не рожала двоих детей. Однако и немалая доля подписчиков буквально пришла в ужас. По их словам, актриса очень мало ест и, вероятно, серьёзно больна — рахитом или дистрофией.

Поводом для подобного мнения послужил тот факт, что на выложенном фото сильно заметны рёбра Анны. Ей посоветовали позаботиться о своём здоровье и выбирать более удачные ракурсы для съёмок.

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