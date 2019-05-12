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Покемонов распознает отдельная область человеческого мозга

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Учёные Стэнфордского университета провели исследование, благодаря которому выявили у людей, увлекающихся в детстве играми про покемонов, область мозга

Учёные Стэнфордского университета провели исследование, благодаря которому выявили у людей, увлекающихся в детстве играми про покемонов, область мозга, отвечающую за распознавание персонажей.

В эксперименте приняли участие 11 взрослых людей, в возрасте до 8 лет активно играющих в игры с покемонами, и 11 участников, абсолютно не знакомых с данной франшизой. Обеим группам демонстрировались явные и «скрытые» изображения карманных монстров, сканируя в это время их мозг при помощи МРТ.

Как оказалось, у любителей покемонов в зрительной коре головного мозга образовалась отдельная область, которая ответственна за распознавание персонажей. Она находится в той же части мозга, что отвечает за узнавание животных. Во время демонстрации покемонов мозг участников первой группы проявлял высокую активность, в то время как у второй группы подобного не наблюдалось.

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